190 POSTES À POURVOIR AUX MUREAUX

Agent d’accueil, neuropsychologue, comptable, médecin généraliste… 190 postes sont à pourvoir au futur Foyer d’Accueil Médicalisé de Bécheville aux Mureaux.

Face à l’insuffisance de réponse de l’État en faveur des personnes présentant des troubles du spectre autistique, les Conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont souhaité lancer une plateforme dédiée. Annoncée en 2016 par Pierre Bédier et Patrick Devedjian, l’objectif de cette structure locale est de répondre, dans une logique de mutualisation, au manque de places notoire entre l’offre médico-sociale et les besoins laissant les personnes en situation de handicap sans solution d’accompagnement.

Ainsi les deux départements ont initié le projet d’une plateforme interdépartementale proposant des modalités d’accompagnement et d’hébergement diversifiées et adaptées afin d’apporter « une réponse accompagnée pour tous ».

Unique en France, le foyer d’accueil médicalisé interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine, ouvrira en septembre 2021 aux Mureaux. C’est la Fondation des Amis de l’Atelier qui a été retenue comme futur gestionnaire de cette plateforme financée par les deux Départements. Le coût global de l’opération s’élève à 30,8 M€.

Cet établissement a pour vocation d’accueillir à terme 66 personnes présentant un trouble du spectre autistique et 50 personnes avec un handicap psychique, que ce soit en hébergement permanent, en semi-internat ou en unité d’accueil renforcée de transition.

Pour accompagner ces personnes, l’établissement est en train de constituer les équipes et les besoins en termes de recrutement sont très importants. Ce sont en effet 190 emplois qui sont à pourvoir :

Accompagnants(es) Éducatifs(ves) et Sociaux(ales) (AES)

Assistant(e) Social(e)

Éducateurs(rices) spécialisés(ées)

Éducateurs(rices) sportifs(ves)

Maîtres(esses) de maison

Moniteurs(rices) éducateurs(rices)

Aides-soignants(es)

Infirmiers(ères)

Médecin généraliste

Médecin psychiatre

Neuropsychologue

Orthophoniste

Psychologues

Psychomotricien(ne)

Agent(e) d’accueil

Agents(es) de service d’intérieur

Comptable

Secrétaires

Surveillants(es) de nuits qualifiés(ées)

C’est un projet très important à la fois pour les personnes concernées (et leurs proches) qui sont en recherche de solution d’accueil et pour le territoire, en termes d’emploi.

Rendez-vous sur le site de la Fondation pour en apprendre un peu plus sur les offres d’emploi

Adresse mail à laquelle postuler : recrut.becheville@amisdelatelier.org

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.yvelines-infos.fr.