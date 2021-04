EURE TOURISME : 10 IDÉES DE BALADES DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS

Il y a plus d’un an maintenant, on découvrait le mot confinement sans se douter que cela aller durer et recommencer… Nous sommes à nouveau confinés, cette fois dans un périmètre de 10 km autour de notre maison, de notre jardin ou de notre balcon. Mais bonne nouvelle avec un timing presque illimité (6h à 19h) pour prendre une bouffée de printemps à pleins poumons. Pour garder le moral, s’aérer le corps et l’esprit, chasser les idées noires, Eure Tourisme vous propose des balades près de chez vous.

Dans un rayon de 10 km autour de Vernon

Au départ du célèbre vieux moulin, optez pour la balade Nature et Paysages qui emmène les randonneurs sur la rive droite de Vernon. Vous serez charmé par les majestueux points de vue sur la Seine, l’ancienne bourgade de Vernonnet et les coteaux verdoyants.

Dans un rayon de 10 km autour d’Evreux

Une belle sortie au vert sur les sentiers des mares du Massif forestier de la Madeleine. Une petite promenade en forêt à travers l’histoire et la nature pour vous faire découvrir son incroyable biodiversité et les plus belles mares du secteur. 2 parcours pédagogiques sont à disposition : le sentier de la salamandre et le sentier de la petite nymphe.

Dans un rayon de 10 km autour de Verneuil d’Avre et d’Iton

La balade des 3 clochers de Sainte-Marie-d’Attez : outre le patrimoine religieux, ce circuit vous fera découvrir de belles maisons de maîtres aux épis de faîtages coiffants leurs toits, un puits, des fours à pains, la charmante vallée de l’Iton, un verger conservatoire et d’autres jolies surprises.

Dans un rayon de 10 km autour de Bernay

Le Tour de Ferrières, au départ de Ferrières-Saint-Hilaire (à 8 km de Bernay), est un très bel itinéraire qui mêle nature et vieilles pierres. Vous découvrirez le charme de la Vallée de la Charentonne entre forêt, rivière et patrimoine industriel lié à l’activité du fer autrefois prospère dans la région et dont le village de Ferrière tira son nom.

Dans un rayon de 10 km autour de Gisors

Entre ville et campagne, le chemin du Baron vous invite à découvrir le patrimoine de Gisors (statue de la Vierge Dorée, château, église, lavoir…), autrefois frontière entre le Duché de Normandie et le Royaume de France. Vous passerez également par le Boisgeloup où résidât le peintre Picasso puis poursuivrez votre balade entre chemins et parties boisées.

Dans un rayon de 10 km autour du Neubourg

Le massif boisé du Champ de Bataille (250 hectares) est la pause sylvestre qu’il vous faut. Au fil d’un circuit de découverte oxygénant à souhait, ponctué de panneaux pédagogiques, on découvre la grande richesse et la variété de la faune et de la flore des bois.

Dans un rayon de 10 km autour de Romilly-sur-Andelle

En vallée de l’Andelle, la boucle Edmond et Caliste est une balade plutôt intense, portant le nom des protagonistes de la fameuse légende des Deux Amants. Parfaite pour prendre de la hauteur sur la vallée de l’Andelle en gravissant la côte des Deux Amants pour jouir du très beau panorama.

Dans un rayon de 10 km autour de Pont-Audemer

Le sentier des étangs de Toutainville est une agréable randonnée pédestre au fil de l’eau, autour des étangs avec de jolis panoramas sur la Vallée de la Risle et d’agréables vues sur le ruisseau de la Corbie. Le site naturel des étangs (labellisé Ramsar) est géré de manière écologique. Ici chevaux konik polski, vaches bretonnes pie noire et moutons solognots entretiennent paisiblement les lieux.

Dans un rayon de 10 km autour de Louviers

En vallée de la Seine, le circuit des Coteaux d’Heudebouville vous offre des sites naturels exceptionnels. Cet itinéraire intimement lié à l’eau emmène à la découverte des coteaux d’Heudebouville, son prieuré, son four à pain, ses nombreuses mares et sources situées sur le plateau mais aussi son île dite « de Lormais ».

Dans un rayon de 10 km autour de Cormeilles

Le circuit du Chemin de l’Abbesse est un sentier pédestre qui invite à découvrir les paysages vallonnés du bocage normand, ses herbages, ses vergers et chemins creux. Le départ se fait de Bailleul-la-Vallée, charmant village normand situé au bord de la petite rivière l’Abbesse. A noter en chemin : le magnifique haras de Piencourt avec ses écuries, son moulin, son colombier et son manoir datant de la renaissance.

Pour d’autres envies de balades à pied (mais près de chez vous), rendez vous sur le site internet www.eure-tourisme.fr.