LES ANDELYS : APPEL À PROJET « LA CAPITAINERIE EN SEINE »

La présence de la Seine aux Andelys est un atout fort, toutefois les rives urbaines ont longtemps été peu qualitatives et désertées. C’est pourquoi, à travers les projets départementaux de la « Seine à vélo » et « Un été en Seine », la Ville des Andelys souhaite reconquérir son identité fluviale.

La Ville des Andelys souhaite donc lancer un appel à projet en direction d’acteurs privés afin d’enrichir l’offre de loisirs et de détente et ainsi valoriser le site de la Capitainerie, quai Paul Signac, à travers une offre de restauration et d’animations sur les bords de Seine.

La Ville des Andelys entend faire de ces 4 mois estivaux un moment exceptionnel à l’échelle locale, en prenant appui auprès d’acteurs privés.

L’exploitation de la Capitainerie constitue une véritable opportunité pour contribuer au changement d’image de la ville, donner à voir des changements opérés (Seine à vélo) mais aussi de ceux à venir (Reconversion de l’hôpital Saint-Jacques).

Les meilleurs ambassadeurs des Andelys sont les habitants et les acteurs locaux qui contribuent au développement de la qualité de vie et au foisonnement de services en direction de la population.

Le bâtiment de la Capitainerie, appartenant à la Ville des Andelys, sera mis à disposition pour le prestataire retenu.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

Remise des dossiers de candidatures et offre s : 15 avril 2021

s : 15 avril 2021 Analyse des propositions : 19 avril 2021

: 19 avril 2021 Audition des candidats : 21 avril 2021

: 21 avril 2021 Choix du lauréat : 25 avril 2021

Les candidats pourront poser leurs questions sur cette consultation au plus tard 8 jours avant la date de remise des offres par mail à b.doizy@ville-andelys.fr

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.ville-andelys.fr.