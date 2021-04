EPONE : ANIMATIONS HORS LES MURS

Les animateurs du centre de loisirs et de la jeunesse d’Epône viennent au cœur des quartiers et proposent des animations gratuites itinérantes pour tous.

Suite aux récentes annonces du Gouvernement, les centres de loisirs ferment leurs portes pour les vacances, sauf pour les enfants du personnel prioritaire. Dans ce contexte et délai contraint, la Municipalité, en lien avec les équipes d’animateurs, innove et réinvente l’accès aux animations de printemps tout en respectant les règles sanitaires.

Les animateurs de l’accueil de loisirs et de la jeunesse se déploient simultanément au sein même des quartiers pour proposer des activités itinérantes gratuites.

Les équipes des secteurs enfance et jeunesse sortent des structures et viennent au plus près des habitants. Ils mettront en place des activités de plein air sur plusieurs sites couvrant la ville du 12 au 23 avril avec au programme, du sport, des activités manuelles, artistiques, jeux de société.

Aucune inscription est nécessaire, les activités sont en libre accès le matin de 10h00 à 11h30 et l’après-midi de 14h00 à 18h00. Selon les âges et le nombre d’enfants ou de jeunes, ils seront accueillis en groupe de 5 dans le respect des règles sanitaires.

Pour plus de renseignements contactez le Service Education Jeunesse par téléphone au 01 30 95 05 18 ou au 01 30 95 05 24, ou envoyez un mail à education-jeunesse@epone.fr.