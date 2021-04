GAILLON : DÉPISTAGE SALIVAIRE ET PCR

Laboratoires, pharmacies, maison de santé, tous sont mobilisés. Au gymnase Jacques Bénoni près du Collège Georges d’Amboise (20 rue Maurice Maire), le dépistage continue pour les enfants (tests salivaires) et les adultes. Sans RDV et sans ordonnance pour toute personne, avec ou sans symptôme munie de sa carte d’identité et de sa carte vitale.

Les dépistages ont lieu aujourd’hui de 9h à 17h et demain de 9h à 15h30 sans interruption. Et en attendant les résultats, pour éviter les contaminations, on limite ses fréquentations à la maison.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.gaillonactu.fr.