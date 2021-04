FERMETURE DES COLLÈGES : LE DÉPARTEMENT DE L’EURE MOBILISÉ

Immédiatement après les annonces gouvernementales, le Département de l’Eure s’est organisé sur la question des collèges. Voici les mesures prises par le Département pour participer à la continuité pédagogique dans cette nouvelle période délicate.

7 à 8 000 connections simultanées sur les ENT

Avec la fermeture des collèges, les collégiens doivent à nouveau suivre leurs cours à distance. Cela passe en partie par la plateforme ENT27 (Espace numérique de travail). Accessible sur mobiles et tablettes, elle est destinée aux collégiens, aux parents et aux enseignants. Ils peuvent ainsi communiquer via la messagerie de la plateforme, consulter le travail à faire, visualiser les notes et se tenir informés des actualités de l’établissement.

Alors qu’en France, plusieurs Espaces numériques de travail subissent des “plantages” ou de forts ralentissements, dans l’Eure, la situation est maîtrisée. Grâce à l’augmentation de la capacité de ses serveurs réalisée dès le premier confinement, l’ENT27, géré par le Département, absorbe, sans difficulté majeure, le fort pic de connexions depuis mardi.

Pour les chiffres, 7 à 8 000 connections simultanées sont enregistrées depuis le début de la semaine. Afin de préserver une marge de manœuvre, la capacité de connexion des serveurs a encore été remontée en début de semaine.

N’oubliez pas “SOS devoirs”

Les élèves qui le désirent peuvent utiliser un autre outil départemental : “SOS Devoirs”. Mise en œuvre depuis 2019, cette plateforme numérique permet aux élèves des collèges publics et privés, de réviser leurs cours en ligne. Ils y ont accès depuis chez eux, via un ordinateur, une tablette ou même un smartphone. Là aussi, elle trouve actuellement toute sa place dans la palette des aides concrètes apportées aux collégiens eurois.

Nettoyage et maintenance des établissements

Le Département profite de l’absence des élèves et professeurs pendant cette semaine. C’est l’occasion d’effectuer des travaux de maintenance mais aussi un nettoyage complet des collèges. A l’exception des agents vulnérables, tous les personnels seront mobilisés.

Le Département prête des ordinateurs

Comme pour les premiers confinements, les élèves mal dotés ou dépourvus d’équipements numériques ne sont pas laissés pour compte. Ils peuvent demander au collège dont ils dépendent le prêt d’un ordinateur, le temps de la fermeture de l’établissement.

Certains collèges restent ouverts

Conformément aux annonces gouvernementales, certains collèges restent ouverts. Ils accueillent en particulier les enfants des personnels soignants.

Il s’agit des collèges de :

Maurice-de-Vlaminck (Verneuil-d’Avre-et-d’Iton)

Navarre (Evreux)

César-Lemaître (Vernon)

Victor-Hugo (Gisors)

Rosa-Parks (Les Andelys)

Ferdinand-Buisson (Louviers)

Corneille (Le Neubourg)

Pierre et Marie-Curie (Pont-Audemer)

Le Hameau (Bernay)

Georges-Pompidou (Pacy-sur-Eure)

Aimé-Charpentier (Damville)

Jean-de-la-Fontaine (Grand-Bourgtheroulde)

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet eureennormandie.fr.