PROCHAINES RANDONNÉES ET BALADES PAR LA MAISON DE VOISINAGE D’AUBERGENVILLE

Des sorties randonnées et balades vous sont proposées par l’équipe de la Maison de Voisinage d’Aubergenville. Ces sorties sont réservées aux adhérents de la Maison de Voisinage. Elles se font sur inscription par retour de mail ou bien par téléphone au 01.30.90.23.45 et limitées à 5 personnes maximum. Les randonnées sont réservées aux adhérents ayant fourni un certificat médical. Si vous souhaitez y participer pensez à prévoir une tenue adaptée, une bouteille d’eau, une collation, votre pièce d’identité, carte vitale, et bien sûr votre masque et gel hydroalcoolique.

Voici les dates des prochaines sorties :

Jeudi 15 avril à 14h : balade à Meulan – Rendez-vous sur le quai Albert Joly face au restaurant La Carlina

Jeudi 29 avril à 13h30 : randonnée à Guerville – Rendez-vous devant la Mairie de Guerville

Jeudi 6 mai à 14h : randonnée du côté d’Herbeville – Rendez-vous à l’église d’Ecquevilly

Pour plus de renseignements contactez la Maison de Voisinage par téléphone au 01 30 90 23 45, ou par mail à maisondevoisinage@aubergenville.fr