VERNON : OPÉRATION DÉPISTAGE AU COLLÈGE CÉSAR LEMAȊTRE

Pour relever au mieux les défis engendrés par la crise sanitaire, la Ville de Vernon, Seine Normandie Agglomération, le conseil départemental de l’Eure, l’agence régionale de santé (ARS Normandie) et le laboratoire Bio Eure-Seine réunissent leur force et font du site de l’ancien Collège César Lemaître le fer de lance de la lutte contre la COVID-19 sur le territoire.

Les locaux de l’ancien collège César Lemaître accueillent depuis le 3 mars dernier un centre de vaccination contre la Covid-19, en prolongement de celui du centre hospitalier Eure-Seine, et accueille également un nouveau centre de dépistage. En effet, depuis le 08 avril, les Vernonnais peuvent venir se faire tester au 13 rue St-Lazare, gratuitement, sans rendez-vous et sans ordonnance, sur simple présentation d’une pièce d’identité et d’une carte vitale. Cet espace est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

L’installation de ce double centre a été rendue possible grâce à l’action conjointe du Centre Hospitalier Eure-Seine, de l’ARS, de Seine Normandie Agglomération, du laboratoire Bio Eure-Seine et de la ville de Vernon, mais répond surtout à une exigence : celle d’offrir aux vernonnais et aux habitants du territoire un espace complet, facilement accessible et identifiable, entièrement dédié à la lutte contre l’épidémie.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.