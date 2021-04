JOURNAL MARDI 13 AVRIL 2021 00:00 / 7:52 1X

Le Château Ephémère propose des ateliers numériques tous les mois (Photo Château Ephémère).

TITRES :

– Faits divers : des policiers ont été la cible de tirs de mortiers aux Mureaux.

– Yvelines : la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités vient d’être créée.

– Yvelines : le Département lance une nouvelle plateforme pour les assistants maternels et les parents.

– Environnement : les participants au Défi Presque Zéro Déchet ont réduit leurs déchets de 22 %.

– Interview d’Imane Lehérissier, responsable de la programmation et de l’action artistique au Château Ephémère. Elle présente l’atelier parents-enfants du samedi 17 avril, où les enfants pourront composer leur propre mélodie grâce à la musique assistée par ordinateur.