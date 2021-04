YVELINES : LES FAMILLES ATTEIGNENT LE ZÉRO DÉCHET (OU PRESQUE) AVEC ÉNERGIES SOLIDAIRES

La deuxième édition du Défi Presque Zéro Déchet du Nord Yvelines portée par l’association Énergies solidaires avec le soutien de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise et la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucle de Seine s’est terminée sur des résultats très encourageants avec en moyenne une réduction de déchets de 22 %. Une expérience conviviale pour agir ensemble et localement en faveur de la transition écologique.

Énergies Solidaires avait cette année encore lancé un défi aux habitants de son territoire : réduire à son échelle sa production de déchets en trouvant les solutions qui conviennent aux besoins et aux contraintes de chacun, le tout sans se fixer d’objectifs inatteignables (d’où le « presque » zéro déchet). L’initiative, animée en partenariat avec des associations et des acteurs du territoire avait séduit pour cette deuxième édition près de 200 foyers yvelinois.

Pour cette deuxième édition, les résultats sont là, et ce, malgré la durée assez courte du défi. En seulement 5 mois, grâce à de nombreuses astuces et une trentaine d’ateliers en ligne proposés par les associations partenaires, les 192 foyers répartis sur de 51 communes différentes ont réduit en moyenne le poids de leurs déchets de 22% .

Si vous avez envie de tenter l’aventure pré-inscrivez-vous dès à présent pour la prochaine édition. C’est gratuit (seul ou en équipe) attention ne perdez pas de temps car le nombre de places est limité. Contactez Energies Solidaires par téléphone au 01 39 70 23 06 ou par mail à contact@energies-solidaires.org.

Retrouvez plus d’informations sur le site internet www.mezieres78.com.