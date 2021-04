BANQUE ALIMENTAIRE DE L’EURE : COLLECTE DE PRINTEMPS

Aujourd’hui et demain, la Banque alimentaire de l’Eure organise sa collecte de printemps dans les supermarchés du département. Deux jours essentiels pour reconstituer les stocks alimentaires et poursuivre l’aide aux plus démunis!

Grâce à la mise en place d’un protocole sanitaire strict, ils seront présents en équipes réduites dans les grandes et moyennes surfaces du département.

Ils font appel à votre générosité pour récolter des denrées non périssables (sucre, conserves de viande, de légumes, terrines, riz, confitures, huile, chocolat, café, produits d’hygiène…) afin de venir en aide aux plus démunis.

Pour plus de renseignements rendez vous sur la page Facebook de la Banque alimentaire de l’Eure.