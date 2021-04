ROMILLY-LA-PUTHENAYE : APRÈS LA DÉSOLATION, LA SOLIDARITÉ S’ORGANISE

Les marques de soutien sont nombreuses. Surtout les premières actions sont lancées après l’incendie qui a ravagé une des églises de Romilly-la-Puthenaye samedi 17 avril 2021. « Le feu s’est propagé partout, il n’y avait plus rien à faire. Il ne reste plus que les quatre murs », résume Jean-Bernard Juin, le maire de Romilly-la-Puthenaye interrogé par le journal Le Figaro.

Samedi matin, peu avant 6 h, l’alerte est donnée par des riverains. Un incendie ravage l’une des deux églises de la commune de Romilly-la-Puthenaye, à l’ouest du département. Très rapidement, une quarantaine de sapeurs-pompiers et beaucoup de matériel sont mobilisés pour venir à bout du sinistre. Ils parviennent de justesse à sauver quelques éléments du mobilier de l’église Saint-Aubin mais le feu est déjà bien installé. Le clocher s’est déjà écroulé. La toiture suivra peu après. Après plusieurs heures de lutte, les pompiers viennent à bout des flammes. Mais les dégâts sont considérables dans l’édifice datant du XVIe siècle. L’intérieur est totalement dévasté. Seul le calice de la sacristie a pu être sauvé des flammes ainsi que quelques statues. C’est la consternation. Une enquête est ouverte par la gendarmerie afin de déterminer la cause de l’incendie. Aucune piste n’est à cette heure écartée.

Cet incendie a suscité une vague d’émotion et des témoignages de soutien dans l’Eure et au-delà.

Sur place tôt samedi matin, aux côtés des pompiers, le président du Département, Pascal Lehongre, s’est immédiatement engagé. Une enveloppe de 100 000 € va être ouverte en urgence pour mettre l’édifice en sécurité et sauver tout ce qui peut l’être dans l’optique de sa reconstruction. Un soulagement pour le maire de Romilly et ses 320 habitants dont le budget communal ne permet pas de faire face.

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et conseiller départemental de Vernon, a promis qu’il ferait tout pour qu’une reconstruction soit possible.

Dimanche, c’est la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot qui a annoncé s’être entretenue avec le maire eurois. Elle s’est engagée à accompagner la commune dans la restauration de l’édifice.

Les dégâts sont d’ores et déjà estimés à plus d’un million d’euros. Solidaire avec la commune et son maire Jean-Bernard Juin, la Fondation du patrimoine lance un appel à dons auprès de tous, afin que dans un grand élan de générosité, ce bâtiment témoin d’un riche passé puisse très vite renaître de ses cendres. Pour participer à cette campagne de financement, il suffit de cliquer ICI

