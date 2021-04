ENSEIGNEMENT : ÉVREUX SE MET À L’HEURE ALLEMANDE

L’arrivée de militaires allemands sur la base aérienne d’Évreux dès cet été s’accompagne de la scolarisation de leurs enfants. Une section internationale, accessible à tous, ouvre en septembre.

Sur la base aérienne 105 à Évreux, les travaux sont titanesques. Les installations du futur escadron de transport aérien franco-allemand sont en pleine construction sur une vingtaine d’hectares. Les premiers gros porteurs Super Hercule français et allemands sont attendus cet été sur les tarmacs ébroïciens. A terme, ils seront dix en 2024 pour cette “première unité opérationnelle mixte franco-allemande”. Dans leurs sillages, pas moins de 260 aviateurs français et allemands arrivent. L’accueil des militaires allemands en particulier se prépare de longue date.

C’est le cas des établissements scolaires. En effet, les militaires allemands viendront s’installer en famille à Évreux. Dès la rentrée de septembre, une section internationale allemand va ainsi voir le jour à l’école primaire Jean-Macé, au lycée Léopold-Senghor et au collège Jean-Rostand. Les élèves germaniques seront d’office scolarisés dans ce cursus. Mais les portes ne seront pas closes pour l’intégration d’élèves français, bien au contraire. Un recrutement à l’échelle de l’académie est même lancé pour cette nouvelle filière dans l’Eure menant à l’obtention d’un bac option internationale. Le dispositif est sélectif sur dossier mais pas élitiste. Il faut un bon niveau scolaire général et un goût bien entendu pour la langue de Goethe. Avec une partie des cours dispensés en allemand, les élèves vont acquérir une maîtrise élevée de la langue. Plus largement, ils vont aussi s’ouvrir sur une expérience interculturelle inédite.

Les élèves intéressés pour intégrer cette section internationale ont jusqu’au 6 mai pour déposer leur dossier. Des tests écrits et oraux auront lieu ensuite pour les élèves retenus.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet eureennormandie.fr.