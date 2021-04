ROSNY SUR SEINE INSTALLE UNE BOX DE DÉPISTAGE COVID

Pour faciliter l’accès aux tests PCR, la ville de Rosny sur Seine a souhaité installer un cabinet de dépistage mobile en centre-ville. Financée par la Région Ile-de-France, cette solution médicale innovante sera opérationnelle du 24 avril au 12 juillet.

Pour participer activement au dépistage notamment à l’heure où les enfants vont reprendre le chemin de l’école, Pierre-Yves Dumoulin, Maire de Rosny sur Seine, a souhaité déployer sur sa commune un centre de diagnostic et de dépistage mobiles géré par Loxamed. Ces containers de chantier recyclés en unités médicales (validées par l’ARS) permettent de tester – gratuitement – jusqu’à 100 patients par jour via un test PCR nasal. Le premier édile de la ville a donc sollicité la Région pour permettre aux Rosnéens et aux habitants alentour de se faire dépister très vite et à proximité de chez soi. Déposée sur le parking de la mairie le 24 avril pour 12 semaines, elle est ouverte du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 17 h. Les tests pratiqués sont accessibles avec ou sans RDV (RDV pris directement sur le site de Loxamed). Les résultats sont disponibles sous 24h/48h.