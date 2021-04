JOURNAL JEUDI 22 AVRIL 2021 00:00 / 10:00 1X

Le tournoi de Rocket League aura lieu samedi 24 avril (Photo Event to Give).

TITRES:

– Faits divers : un homme a été interpellé pour violences conjugales aux Mureaux.

-Covid 19 : certains professionnels de plus de 55 ans du secteur privé bénéficieront d’un créneau dédié dans les centres de vaccination.

-Mézières sur Seine : la ville octroie une subvention communale pour l’achat de composteurs.

– Aubergenville : la Maison de Voisinage vous propose de découvrir en ligne le travail de son artiste Christine Lavialle.

– Interviewd’Adèle Rogé-Picard, responsable de la communication et de l’évènementiel chez l’entreprise Event to Give. Elle présente le LMX Gaming Challenge, un tournoi de jeux vidéo en ligne qui a lieu samedi 24 avril pour les habitants des Mureaux.