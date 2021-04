L’ASSOCIATION AFS NORMANDIE BOUCLES DE SEINE LANCE UN APPEL AUX FAMILLES NORMANDES

L’association AFS Normandie Boucles de Seine, reconnue d’utilité publique et agréée jeunesse et éducation populaire, recherche des familles prêtes à vivre une aventure humaine forte et à œuvrer au rapprochement des cultures en accueillant bénévolement dès septembre un.e lycéen.ne venu.e d’un autre pays pour 3, 6 ou 10 mois. Toute famille – urbaine ou rurale, avec ou sans enfant, homoparentale, monoparentale, active ou retraitée – peut accueillir l’un.e de ces lycéen.ne.s, qui sera scolarisé.e dans un établissement proche du domicile familial. AFS prend en charge une partie des frais et les assurances. Pour plus d’informations, contactez l’association au 06.63.21.12.77 ou rendez-vous sur son site Internet www.afs.fr .