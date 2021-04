LES MONKEYBIRD INVESTISSENT LE CRD À MANTES-LA-JOLIE

Après la réalisation de la fresque géante du collectif Art Osons sur les murs du stade nautique international Didier Simond, c’est au tour du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD), autre équipement communautaire, de devenir le support d’une œuvre artistique.

Une nouvelle fresque, signée par le collectif Monkey Bird, va élargir la palette de l’opération « Graff ton équipement ». Ce programme dédié aux arts graphiques urbains, est emblématique de la politique culturelle conduite par GPS&O pour rendre l’art accessible à tous, en investissant en particulier l’espace public. La réalisation de l’œuvre, qui prendra place sur les murs intérieurs de l’équipement communautaire à Mantes-la-Jolie, se déroule en 2 phases : une première phase a eu lieu du 19 au 23 avril 2021 et une deuxième aura lieu courant de l’été 2021. Le public du CRD pourra suivre au jour le jour cette métamorphose. D’ici quelques mois, les notes de musique des élèves et professeurs du CRD se mêleront aux créatures insolites et aux décors oniriques de Monkey Bird. L’œuvre créée pour le conservatoire est représentative de l’univers graphique des artistes, qui s’inspirent de l’art sacré des enluminures, des vitraux et des ornements architecturaux, tout en étant résolument contemporain. Brouillant les frontières entre passé et présent, la fresque du CRD portera l’empreinte du muralisme classique et de l’art du graffiti, comme une invitation à visiter le fantastique cabinet de curiosités de Monkey Bird.

Sous le nom de Monkey Bird se cachent Louis Boidron, Edouard Egea et leurs deux animaux fétiches. Le singe, un animal habile et débrouillard qui représente humour et esprit et l’oiseau, symbole de liberté mais aussi de poésie. Le duo travaille en pochoir monocouche et en noir et blanc, ce qui permet de creuser les volumes et d’obtenir une grande profondeur. Chaque fresque leur demande un travail de découpe gigantesque qui se rapproche de la dentelle. Ils créent de véritables pièces d’orfèvrerie qui, une fois assemblées, donnent le visuel recherché. Leur objectif premier n’est pas de transmettre un message, mais de transformer de manière impromptue un mur anonyme en un authentique monument. Aujourd’hui, leurs œuvres sont présentes dans de nombreuses villes un peu partout sur la planète mais également dans des musées et des galeries. Le duo enchaîne les expositions et les installations monumentales. On leur doit notamment une immense fresque de 32 mètres de haut réalisée lors de l’édition 2019 du Grenoble Street Art Fest, reconnue aujourd’hui comme l’un des plus grands pochoirs jamais crées.

Les liens entre GPS&O et l’art du graff sont noués depuis 2019. À travers le programme « Un mur, une œuvre », trois fresques ont été réalisées dans des communes volontaires. À Gargenville, sur le mur de l’immeuble situé à côté du gymnase du Pré l’Abbé, une œuvre de NoriOne représente le portrait d’une danseuse où transparaissent la rigueur et la grâce propre à cette discipline. À Breuil-Bois-Robert, Stom 500 a tagué un hibou, symbole du savoir et de la connaissance dans de nombreuses cultures, sur les murs de la nouvelle école. L’animal porte sur son dos de petites hirondelles qui représentent les élèves. À Meulan-en-Yvelines, sur le mur de l’école maternelle Paul Valéry, l’artiste Rodes dénonce les stéréotypes qui s’actionnent dès l’enfance, notamment à travers la différenciation entre filles et garçons par la symbolique du bleu et du rose. En octobre 2020, un nouvel appel à candidature a été lancé pour que les communes qui souhaitent la réalisation d’une fresque. Les 5 communes sélectionnées sont Magnanville, La Falaise, Verneuil-sur-Seine, Achères, Oinville-sur-Montcient. Les premières fresques sont prévues pour mai 2021.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet gpseo.fr.