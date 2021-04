ENTRE QUILLEBEUF-SUR-SEINE ET PORT-JÉRÔME VOGUE LE NOUVEAU BAC 24

Le nouveau bac qui assure les rotations sur la Seine entre Quillebeuf-sur-Seine et Port-Jérôme vient d’être inauguré. Ce nouveau navire est plus fiable, moins gourmand en énergie et en maintenance.

Il était attendu par tous les usagers quotidiens du bac 24. Entre Quillebeuf-sur-Seine et Port-Jérôme, ils sont plusieurs milliers chaque jour à traverser la Seine grâce à ce passage d’eau. Après Duclair, c’est le deuxième bac de Seine le plus fréquenté. Il méritait donc un matériel moderne et fiable afin de continuer à assurer le service dans les meilleures conditions possibles.

Le nouveau navire a été conçu et fabriqué au sein des chantiers navals Merré en Loire-Atlantique. Il est plus long et moins large que le précédent bac. Cette forme lui permet de consommer moins de carburant. Les moteurs de propulsion sont également moins gourmands. Ils nécessitent enfin moins de maintenance.

Ce nouveau navire a fait ses premières rotations en octobre dernier. Il est encore en phase de rodage, la période de neuvage dans le jargon maritime. Cela signifie qu’il reste encore des réglages et des petites modifications à faire pour le rendre parfaitement opérationnel et adapté à la traversée. Ce travail est réalisé entre les équipages du bac et le chantier naval.

Ce bac aura coûté 6 millions d’euros. Cet investissement est porté par les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime à hauteur de 2,4 millions d’euros chacun. La Région a apporté une subvention de 1,2 million d’euros.

Baptisé dès ses premières rotations, le bac 24 a été officiellement inauguré mardi 20 avril par les présidents de l’Eure et de la Seine-Maritime, Pascal Lehongre et Bertrand Bellanger ainsi que le président de la Région, Hervé Morin.

Le bac 24 en quelques chiffres

Longueur de coque : 40 m

Largeur : 11,20 m

Poids : environ 340 tonnes

Capacité : 27 véhicules légers ou de 2 semi-remorques et 9 véhicules légers, 145 passagers (hors équipage)

4 membres d’équipage

Une centaine de traversées par jour permettant de transporter 1500 à 2000 véhicules

Le bac en pratique

Le bac 24 entre Quillebeuf-sur-Seine et Port-Jérôme est en service tous les jours sauf le 1 er mai.

mai. La traversée est gratuite pour tous.

Premier départ à 5 h 30 de Quillebeuf.

Dernier départ de Port-Jérôme à 22 h 30

Pauses de 12 h 40 à 13 h 20 et de 20 h 40 à 21 h tous les jours.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet eureennormandie.fr.