YVELINES : LES BACS SUR LA SEINE REPRENNENT DU SERVICE

Les navettes fluviales sur la Seine ont repris du service à Aubergenville, Juziers, Moisson ou encore Andrésy. Le public peut ainsi profiter d’un moment d’évasion au fil de l’eau.

Alors que les sorties sont limitées et que les festivités sont peu nombreuses en raison de la crise sanitaire, profitez d’une promenade sur la Seine pour vous aérer et décompresser.

Les bacs, mis en place par les communes avec le concours du Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO), embarquent gratuitement les visiteurs pour des traversées du fleuve. C’est l’occasion de s’aérer et de se changer les idées.

A Moisson-Lavacourt, l’embarcation assure des rotations entre la rive de ce village situé aux portes de Normandie et Vétheuil, commune du Val-d’Oise proche des Yvelines et localité du parc régional naturel du Vexin. Les visiteurs peuvent d’un côté découvrir l’histoire de Moisson qui a été le théâtre du premier vol d’un ballon dirigeable en 1902 et de l’autre à Vétheuil, où ils sont immergés dans l’univers du peintre impressionniste Claude Monet. L’artiste a vécu dans la commune pendant trois ans et y a réalisé près de 200 toiles.

Un peu plus à l’est, ce sont des traversées entre Aubergenville et Juziers qui sont proposées. Les passagers du bac profitent d’une balade sur l’eau d’une dizaine de minutes. A Aubergenville, non loin de l’embarcadère, ils peuvent observer les oiseaux ou encore flâner le long de l’ancienne plage. Elle accueillait dans les années 1920 la bourgeoisie parisienne.

A Andrésy, la mairie a ouvert l’île Nancy au public. Après avoir traversé la Seine à bord de la navette fluviale, place à la nature. Cet espace niché au milieu du fleuve comprend des sentiers et des espaces de verdure. Lors de leur promenade, les visiteurs cheminent entre les arbres, bercés par le chant des oiseaux. Ils peuvent apercevoir le barrage, équipé de deux écluses et mis en service en 1959 mais aussi, au terme de leur balade, faire une pause dans l’herbe. Une jauge de 300 visiteurs présents simultanément sur l’île Nancy a été fixée afin d’éviter les regroupements.

Dans tous les cas, des consignes de sécurité sont appliquées en raison de la crise sanitaire. Le nombre de passagers sur les embarcations est limité pour respecter les mesures de distanciation physique et le masque est obligatoire.

Les bacs de Moisson-Lavacourt et d’Aubergenville fonctionnent les samedis, les dimanches et les jours fériés de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30, jusqu’au 10 octobre. L’île Nancy d’Andrésy est ouverte du mercredi au dimanche et jours fériés de 10 heures à 18 heures.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.yvelines-infos.fr.