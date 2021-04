JOURNAL JEUDI 29 AVRIL 2021 00:00 / 7:42 1X

Pierre-Yves Dumoulin, maire de Rosny sur Seine, devant la box de dépistage covid (Photo Ville de Rosny sur Seine).

TITRES :

– Faits divers : un incendie volontaire a détruit le club de skin nautique de Mantes la Jolie.

– Emploi : le plan 1 jeune 1 solution met en place un simulateur d’aides pour les jeunes.

– Covid 19 : le Département renouvelle sa distribution de masques aux collégiens.

– Grand Paris Seine et Oise : la communauté urbaine organise un webinaire pour les chefs d’entreprise, auto-entrepreneurs, artisans et commerçants.

– Interview de Nathalie Gauvrit, adjointe à la mairie de Rosny sur Seine, en charge de la communication, de l’évaluation des politiques publiques et de la démocratie locale.