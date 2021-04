VERNON : LES CHANTIERS JEUNES

Devenus incontournables pendant les vacances scolaires, les chantiers jeunes ont encore innové pendant ces vacances de printemps. 3 nouveaux chantiers ont été organisés : la création d’une fresque sur le mur du garage du Centre social des Pénitents, la rénovation des décors et scènes des grandes manifestations vernonnaises – en collaboration avec le CTM et le service événementiel et la réalisation d’un documentaire sur les consignes de tri, élaboré à partir d’un questionnaire réalisé par les jeunes – en partenariat avec le service déchets de Seine Normandie Agglomération

Ce dispositif permet aux jeunes motivés de participer à un projet sur une semaine de vacances. Cette participation de 25 heures est rémunérée à hauteur de 250€ pour qu’ils puissent financer un projet prédéfini (BAFA, permis de conduire, matériel informatique, licence de sport, séjour….).

Pour plus de renseignements rendez vous sur la page Facebook de la ville.