SNA : LANCEMENT DU PROGRAMME INCO ACADEMY-TERRITOIRES

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, Sébastien Missoffe, vice-président et directeur général de Google France et Nicolas Hazard, fondateur et président d’INCO, lanceront officiellement à Vernon INCO Academy à l’occasion de la diplomation des 25 jeunes ayant suivi le programme en Région Normandie.

Rendues plus que jamais nécessaires par une crise sanitaire destructrice d’activité et d’emplois, les transitions numériques et écologiques sont créatrices de nouvelles opportunités économiques pour la jeunesse et les territoires.

Déployé dans les 18 régions françaises d’ici avril 2022, le programme INCO Academy – Territoires est un programme national qui propose d’orienter et former gratuitement 20 000 jeunes de moins de 30 ans éloignés de l’emploi aux nouveaux métiers de la transition numérique et de l’économie verte.

INCO Academy – Territoires vise particulièrement les zones rurales et les villes petites et moyennes, dans un contexte où la crise sanitaire que nous traversons a un impact particulièrement sévère sur les jeunes et leur confiance en l’avenir : ils sont 74% à dire perdre leur motivation, 71% à avoir l’impression de décrocher, 76% à avoir des craintes sur leur capacité à financer leurs études et 62% à trouver un job à l’issue de leur formation. Enfin, 8 jeunes sur 10 se disent inquiets au moment de faire leurs choix d’orientation.

Dans chaque Région, le programme se déploie de la manière suivante :

Une phase préparatoire de concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés de la formation professionnelle, les employeurs et les institutions de la région concernée pour construire collectivement un programme adapté aux besoins ;

Une phase d’orientation, avec une ou plusieurs journées d’informations ouvertes à toutes et tous, présentant les métiers de demain et les possibilités de formation ;

Une phase dédiée aux formations aux métiers de demain, comprenant notamment deux programmes phares (Get into Green, formation aux métiers de l’économie verte et Get into Tech, formation aux métiers de la transition numérique) adaptés aux besoins des écosystèmes locaux.

A Vernon, en Normandie, les acteurs locaux ont ainsi été étroitement associés au projet :

Les acteurs économiques : la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), le Groupement Interprofessionnel de la Région de Vernon (GIRV), le Campus de l’Espace, la French Tech Caen-Normandie

Les acteurs de la formation : Cap Emploi, AC Normandie, ESSCI, DRL, ALFA, AFPA.

Les institutions locales : la Région Normandie, le Département de l’Eure, la Mairie de Vernon, Pôle emploi, l’Epide, la Mission locale, SNA, Cap Emploi, EPIDE.

Un forum d’orientation aux métiers du numérique a été organisé en ligne le 9 mars 2021 réunissant plus de 40 jeunes eurois pour leur présenter les opportunités de ce secteur dans leur région. 25 d’entre eux ont pu ensuite bénéficier des formations durant 5 semaines.

« Véritable valeur ajoutée dans le secteur de l’accès à la formation et des transitions numériques et écologiques, Seine Normandie Agglomération se félicite de participer au déploiement d’INCO Academy sur son territoire. Soutenir les jeunes dans leurs projets, les accompagner dans leur formation est une priorité pour nous. » ajoute François Ouzilleau, président délégué Seine Normandie Agglomération en charge de l’innovation et de l’attractivité économique, président de la SPL du Campus de l’Espace.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.sna27.fr.