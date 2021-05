VERNON : APPEL À PROJETS POUR L’ANCIEN COLLÈGE CÉSAR LEMAȊTRE

En octobre 2020, le collège César Lemaître, situé 13 rue Saint-Lazare à Vernon a fermé ses portes et a été transféré dans de nouveaux locaux construits par le Département de l’Eure dans l’éco-quartier Fieschi.

De part de la situation exceptionnelle de ce site, Seine Normandie Agglomération et la ville de Vernon souhaitent que l’emprise de l’ancien collège César Lemaître puisse accueillir un programme immobilier destiné prioritairement à de l’activité économique tertiaire et de services, pouvant être complété par une offre résidentielle de qualité. Un appel à projet permettra de choisir un investisseur qui procédera à l’acquisition de l’emprise foncière dans le respect des orientations et objectifs définis.

Les réponses à l’appel à projet devront être déposées ou envoyées sous plis cachetés portant la mention « appel à projet – site de l’ancien collège César Lemaître NE PAS OUVRIR ». L’ensemble des éléments sera fourni en 2 exemplaires papiers et sur support numérique. Les plis dématérialisés ne sont pas autorisés.

L’adresse de dépôt est le siège de SNA (12 rue de la Mare à Jouy, 27120 Douains). Le siège est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12H et de 13H30 à 17H00. Il est fermé samedi, dimanche et jours fériés.

La date limite de dépôt des réponses est fixée au vendredi 30 juillet 2021 à 12h.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr