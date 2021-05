YVELINES : DES PHOTOS DE NATURE POUR APAISER LES SOIGNANTS

La nature fait son entrée dans les établissements de santé. Des parenthèses végétales, sous la forme de photos, sont offertes aux soignants pour les aider à sortir de leurs préoccupations quotidiennes liées à la crise sanitaire.

« Prenons soin de nos soignants, naturellement ! » C’est de nom de l’opération lancée par l’association Biodiversanté dans le but de remercier et de contribuer à l’apaisement du personnel hospitalier qui accumule depuis le printemps 2020 stress et fatigue par son engagement face à la Covid-19.

Créée au printemps 2020 à l’occasion de la crise sanitaire, cette association a pour mission de rappeler les bienfaits que peut apporter la nature dans nos vies. Selon elle, il est aujourd’hui essentiel que l’humain adopte une nouvelle relation avec le Vivant.

Sa démarche se concrétise par l’installation de la nature sous toutes ses formes à l’hôpital, avec par exemple l’affichage de photos représentant des paysages, notamment des parcs ou encore des forêts, à l’intérieur des établissements.

Onze établissements des Yvelines bénéficient de cette opération : les hôpitaux de Mantes la Jolie, Meulan-Les Mureaux, Poissy Saint-Germain-en-Laye, Théophile-Roussel de Montesson, Charcot de Plaisir, Montfort-l’Amaury, Jouars-Pontchartrain, Houdan et les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes Richard de Conflans-Sainte-Honorine ainsi que Les Oiseaux de Sartrouville.

Au-delà de l’aspect esthétique, il a été prouvé scientifiquement que regarder la nature en photo a un impact positif sur la santé de l’humain en favorisant la réduction du stress ou encore la rapidité de récupération émotionnelle. Des études démontrent qu’il est utile de s’inspirer de la nature, de son rythme et de son équilibre.

Les clichés offerts aux établissements de santé représentent des paysages du parc régional du Vexin et celui de la Haute Vallée de Chevreuse, de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, des étangs de Hollande aux Bréviaires, de la forêt des Tailles d’Herbelay à Aigremont mais aussi des jardins de la préfecture à Versailles.

Plusieurs partenaires ont apporté leur soutien à cette opération entre autres le Département des Yvelines qui bénéficie d’un patrimoine naturel remarquable ou encore le réseau Transilien de la SNCF qui se mobilise pour accompagner les personnels soignants dans leurs déplacements quotidiens.

