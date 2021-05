EPIREUIL OUVRE UNE NOUVELLE ÉPICERIE À LOUVIERS

Située au pied de l’immeuble Le Tarn à Louviers, les personnes en situation de vulnérabilité économique peuvent désormais y faire leurs courses tous les jeudis après-midi.

Les bénéficiaires peuvent y faire leurs achats de la vie quotidienne mais également être accompagnés pour les aider à résoudre leurs difficultés financières. Durant cette période, les bénéficiaires peuvent faire leurs achats comme dans tout autre magasin mais également créer ou maintenir du lien social. L’accès à l’épicerie est réservé aux publics dont le reste à vivre est de 7 € par personne et par jour.

L’aide alimentaire de l’association Epireuil peut être réalisée grâce aux partenariats mis en œuvre depuis de nombreuses années : banque alimentaire, dons des grandes surfaces, achats de produits pour compléter l’offre (produits d’hygiène, de bébé, …).

Créée en 2005, l’épicerie sociale et solidaire Epireuil située à Val-de-Reuil est un commerce de proximité. Elle propose à des personnes en situation de vulnérabilité économique temporaire des denrées diversifiées et de qualité et des produits de la vie courante. C’est aussi un lieu d’animation : ateliers cuisines, ateliers équilibre alimentaire, ateliers de valorisation, … Suite à l’étude réalisée en 2016 portant sur l’organisation de l’aide alimentaire existante sur le territoire Seine-Eure, plusieurs pistes se devaient d’être explorées : la mise en place d’une épicerie sociale itinérante et l’ouverture d’une nouvelle épicerie. En 2018, l’association Epireuil a été lauréate d’un appel à projet ESS lancé par l’Agglo (6 000 €) afin de financer l’achat d’un véhicule réfrigéré. Cette épicerie itinérance s’adresse aux habitants de communes sur les territoires ruraux connaissant des difficultés financières et dont l’accès à une aide alimentaire n’est pas toujours possible pour des questions de mobilité. En 2020, 300 familles ont été accueillies et 10 colis d’urgence ont été distribués chaque mois. Depuis 10 ans, 3 500 personnes ont bénéficié des services de l’épicerie Epireuil.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.agglo-seine-eure.fr.