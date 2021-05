YVELINES : LES MARES, DES TRÉSORS DE BIODIVERSITÉ

Les mares font partie des habitats d’eau douce les plus vulnérables et les plus menacés. Pour sauver ces biotopes fragiles, le Département des Yvelines a lancé de nombreux chantiers de restauration, de remise en lumière. Pour permettre le retour de nombreuses espèces animales et végétales. Voire l’accueil de nouvelles espèces patrimoniales.

Depuis une centaine d’années, les mares ont reflué de nos paysages et villages. Considérées comme des nids à moustiques, comme des « trous d’eau » glauques sans intérêt, elles ont été abandonnées et plus de 50% ont disparu.

Aujourd’hui, le monde redécouvre la richesse de ces petits biotopes discrets. La preuve, les mares ont toute leur place dans la mise en place de la Trame Bleue imposée par le Grenelle de l’Environnement. Car en matière d’environnement, les mares jouent un rôle non négligeable. Elles freinent l’écoulement des eaux de pluie, ce qui limite l’érosion des sols. Les plantes fonctionnent comme des filtres naturels, etc. En France, 30% des espèces végétales remarquables et menacées vivent dans les milieux humides et environ 50% des espèces d’oiseaux dépendent de ces zones.

Au titre de sa politique environnementale, le Département des Yvelines a acquis de nombreux Espaces Naturels Sensibles (ENS) hébergeant des milieux humides. Parmi ceux-ci, figurent l’Etang du Bout du monde (commune d’Epône), Le Parc du Peuple de l’herbe (Carrières-sous-Poissy), le réseau de mares des forêts départementales de Pinceloup Saint Benoit (Clairefontaine), de Houlbran (Choisel) ou des Flambertins (Crespières). Les prairies humides sont présentes sur les ENS de Ronqueux (Bullion) et des Prés Bicheret (Châteaufort).

Les mares sont restaurées par curage et mises en lumière dans le but de favoriser l’apparition d’amphibiens et de libellules. Cette mise en lumière peut se faire par le recul de la lisière boisée qui borde la mare ou encore par l’enlèvement des arbres et arbustes qui poussent dans la mare. Lors de travaux de mise en lumière, les déchets de coupe peuvent être dispersés aux abords. Branchages, vieilles souches et bois mort autour des mares forment en effet des refuges pour les amphibiens hors du milieu aquatique.

