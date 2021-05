GPS&O : LE CLÉA ASSURE LE SPECTACLE, MÊME EN DISTANCIEL

Le Contrat Local d’Éducation Artistique œuvre pour que la culture puisse continuer à vivre et à inspirer petits et grands durant la crise sanitaire. Au mois de mars, le Cléa a expérimenté des nouvelles formes de diffusion et d’échange en distanciel qui ont séduit les artistes comme les participants…

Crise sanitaire oblige, le Cléa s’est réinventé. Afin d’assurer la continuité de l’offre de diffusion tout au long du mois de mars, des formats en distanciel ont été proposés pour découvrir les artistes et leurs œuvres. Les diffusions initialement prévues dans neuf lieux partenaires répartis sur l’ensemble du territoire ont été transposées sur une « scène » numérique.

Grâce au distanciel, les participants ont pu assister à deux expositions virtuelles des collectifs CIA et Les Sœurs Chevalme et à un spectacle de danse de la compagnie Chriki’Z. À l’issue du visionnage, ils ont pu échanger avec les artistes et poser de nombreuses questions. La qualité des différentes vidéos a mis en exergue l’excellent travail des artistes et a valorisé leurs démarches artistiques. Enfin, les échanges en visioconférence entre les artistes et les participants ont été pour tous des moments très riches.

Grâce au soutien de la communauté urbaine et de tous les partenaires du projet, le Cléa continue de faire vivre la culture sur tout le territoire auprès de tous les publics et ce, malgré la complexité du contexte. Le défi des diffusions en distanciel a été relevé avec succès avec l’équipe de Display et a conforté la volonté des participants de poursuivre le projet. Il existe en effet un réel engouement autour du projet Cléa. Un pari réussi.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet gpseo.fr.