JOURNAL MARDI 18 MAI 2021

Khadija Moudnib et Alain Le Cam, candidats aux élections départementales sur le canton de Mantes la Jolie.

– Disparition : Martine Poncet, adjointe à la mairie de Meulan en Yvelines, est décédée.

– Déconfinement : la Région propose une subvention pour les bars et restaurants pour l’aménagement des terrasses.

– Mantes la Jolie : la Ville autorise l’extension des terrasses des bars et restaurants.

– Limay : la commune mène en enquête publique pour la création d’un centre social.

– Interview de Khadija Moudnib et Alain Le Cam, candidats aux élections départementales. Ils présentent leur candidature « L’avenir du Mantois vous appartient » sur le canton de Mantes la Jolie.