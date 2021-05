PLUS DE 100 JOBS PROPOSÉS CET ÉTÉ POUR AIDER LES ÉTUDIANTS EUROIS

Les étudiants eurois âgés de 18 à 25 ans peuvent candidater pour décrocher un des jobs d’été proposés par le Département de l’Eure. Il y a quelques semaines, le Département proposait quatre aides destinées à aider les jeunes à traverser la crise sanitaire. Aujourd’hui, le Département poursuit son engagement en direction de la jeunesse et notamment les étudiants. Ces derniers sont en effet particulièrement impactés par la crise économique engendrée par le Covid-19.

Jusqu’au mardi 26 mai, les étudiants eurois peuvent s’inscrire sur le site internet du Département de l’Eure, pour postuler à l’un des jobs d’été proposés par la collectivité. Pour candidater, il faut : être étudiant, avoir entre 18 et 25 ans et être domicilié dans l’Eure, soit par son adresse personnelle soit par l’adresse parentale. Ensuite, il suffit de se rendre ici et vous laisser guider. Lettre de motivation et cv indispensables en attendant les entretiens de recrutement.

Tous les services de la collectivité ont été sollicités. Plus de 100 jobs sont proposés pendant les mois de juillet et d’août :

86 dans le domaine administratif et travail de bureau (par exemple assistant de gestion, magasinier aux archives, assistant juridique)

11 en accueil et animations (agent d'accueil et surveillance, guide, agent de bibliothèque)

13 pour les travaux extérieurs (agent de diagnostic paysager, agent polyvalent en collège, manutentionnaire; etc.).

Les postes sont à pourvoir à Evreux, au Vieil-Evreux, à Bernay, à Vernon, à Harcourt, à Louviers, à Pont-Audemer, à Beuzeville et à Mesnils-en-Ouche.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet eureennormandie.fr.