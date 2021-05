YVELINES : LE HANDICAP, L’AFFAIRE DE TOUTE UNE FAMILLE

Clariane Lacour est mère de famille. Sa fille, Elise, est née sourde. Un handicap peu visible et avec lequel toute la famille a appris à vivre. Pour sensibiliser aux handicaps, quels qu’ils soient, Clariane est devenue bénévole à la Nuit du Handicap.

Elise a su dire « maman » à deux ans et demi. Son handicap, bien qu’invisible aux yeux de tous, est pourtant lourd et la jeune fille peut compter sur sa famille pour avancer. Clariane Lacour, versaillaise, a à cœur de raconter son histoire. En effet, la mère de famille estime que le handicap reste un sujet encore trop tabou en France. Pourtant, 12 millions de français sont touchés par un handicap selon les chiffres de l’OCIRP. Alors pourquoi ne pas en parler ? Pourquoi cacher sous le tapis les singularités de ces personnes souvent mises de côté ?

La Nuit du Handicap fêtera le 12 juin 2021 sa quatrième édition dans les jardins de la mairie de Versailles. Ateliers, animations, rencontres… C’est un évènement ouvert à toutes et à tous, handicap ou non. Lorsque Clariane a entendu parler de cette manifestation, elle s’est tout de suite portée volontaire. Avant le Covid-19, elle distribuait des flyers pour interpeller les gens sur cette nuit :

La nuit du Handicap est un évènement qui a pour objectif de permettre la rencontre et de faire de la différence une force, une richesse, voire même un moteur de performance pour notre société. Cette association souhaite faire évoluer le regard des français sur les personnes en situation de handicap mais surtout de faire tomber les préjugés.

Pour cela, elle organise un événement festif et convivial, gratuit et ouvert à tous, tous les ans au mois de juin sur les places publiques de plusieurs villes de France en partenariat avec de nombreux acteurs associatifs du monde du handicap pour permettre la rencontre entre personnes valides et personnes handicapées (rassemblant tout type de handicap : mental, moteur, psychique).

En soutenant La Nuit du Handicap, vous permettez de pérenniser cette rencontre annuelle qui aidera la société à changer de regard sur le handicap et permettra aux personnes handicapées de révéler leurs talents et de ne plus être exclues par la société.

