GPS&O : LA SEINE À VÉLO

« La Seine à Vélo » débute son périple le 23 mai 2021 : la vélo-route traverse l’Île-de-France et la Normandie sur 430 kilomètres, via huit départements, dont les Yvelines. Sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, « La Seine à Vélo » relie Conflans-Sainte-Honorine à Saint-Martin-la-Garenne, sillonnant 19 communes selon un itinéraire cyclable de 67 kilomètres le long de la Seine.

Pour GPS&O et la destination Terres de Seine animée par l’Office de tourisme intercommunal, « La Seine à Vélo » favorise grandement le développement touristique, en renforçant le « slowtourisme » aux portes de Paris. Depuis 2015, « La Seine à Vélo » consacre la volonté des départements normands et franciliens d’offrir une expérience touristique originale, autour du fleuve emblématique reliant Paris à la mer. Ce parcours cyclo-touristique rejoint ainsi les grands itinéraires français et européens : « La Loire à Vélo » ou la « Vélodyssée » sur la façade atlantique. Son tracé croise également, à Conflans-Sainte-Honorine, un autre itinéraire : « L’Avenue Verte » de Paris à Londres.

Un parcours provisoire balisé est financé par le Département des Yvelines. Inscrite aux priorités du schéma directeur cyclable de GPS&O, l’infrastructure cyclable définitive est en cours d’achèvement : des études opérationnelles et d’importants travaux seront ainsi menés jusqu’en 2026.

Le succès et la pérennité de la « La Seine à Vélo » reposent également sur l’adhésion des professionnels du tourisme. La promotion d’offres de services et d’activités aux abords de l’itinéraire est orchestrée par l’Office de tourisme intercommunal Terres de Seine. Référent qualité de la marque « Accueil Vélo », l’Office de tourisme intercommunal, en lien avec le Département des Yvelines, gère la labellisation des prestataires souhaitant développer un accueil adapté aux attentes des cyclotouristes.

La France est aujourd’hui la 2ème destination cyclo-touristique mondiale et la pratique du vélo connaît une croissance de plus de 20% en 5 ans : dans ces conditions, « La Seine à Vélo » est un atout touristique évident, qui participe pleinement à l’attractivité territoriale.

Les retombées économiques sont évaluées à 67 € / jour et par cyclotouriste, les 2/3 étant dédiés à l’hébergement et à la restauration. Au-delà d’attentes classiques – se restaurer, dormir, visiter, se renseigner -, le cyclotouriste a également des besoins spécifiques : transporter son vélo, louer son équipement, réparer et sécuriser son matériel.

A cet engouement pour la petite reine s’agrègent le slow tourisme et la micro-aventure : ces expériences humaines répondent aux exigences des voyageurs désireux de respecter l’environnement, de s’immerger en pleine nature et de créer des moments mémorables en famille ou entre amis.

Fort de ses avantages (fleuve emblématique, majesté des paysages, dessertes ferroviaires, thématiques fortes telles que l’impressionnisme, l’histoire industrielle, les villes batelières, le patrimoine culturel…), l’itinéraire séquanien est appelé à devenir une destination touristique de référence, à l’image de « La Loire à Vélo ».

10 incontournables « La Seine à Vélo » sur le territoire GPS&O

Musée de la Batellerie et des Voies navigables à Conflans-Sainte-Honorine

L’Ile-Nancy à Andrésy

Villa Savoye – Le Corbusier à Poissy (hors itinéraire)

Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy

Ile de Loisirs du Val de Seine à Verneuil-sur-Seine

Quartier d’Elisabethville et ancienne Plage de Paris à Aubergenville

Biotope du Bout du Monde à Epône

Musée de l’Hôtel-Dieu à Mantes-la-Jolie

Collégiale de Mantes-la-Jolie

Port Ilon et la réserve de Flicourt à Guernes

La Seine à vélo : les essentiels

430 kilomètres d’itinéraire cyclable

8 départements et 230 communes traversés

19 communes sur GPS&O : Conflans-Sainte-Honorine, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Triel-sur-Seine, Vernouillet, Verneuil-sur-Seine, Les Mureaux, Flins-sur-Seine, Aubergenville, Epône, Gargenville, Mézières-sur-Seine, Guerville, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, Limay, Follainville-Dennemont, Guernes, Saint-Martin-la-Garenne.

15 étapes dont 2 sur GPS&O

15 collectivités membres du comité d’itinéraire de La Seine à Vélo

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet gpseo.fr.