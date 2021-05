GPS&O OUVRE UN « VACCINODROME » À MANTES-LA-JOLIE À PARTIR DU 1ER JUIN

Pour accompagner la montée en puissance de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, Raphaël Cognet, président de GPS&O, a annoncé ce jeudi 20 mai l’ouverture d’un grand centre de vaccination à l’initiative de la communauté urbaine. Ce site de plus de 1 000 m2, installé au Parc des expositions à Mantes-la-Jolie, sera opérationnel à compter du 1er juin prochain.

GPS&O s’engage pleinement dans la lutte contre la pandémie. Alors que la vaccination concerne un public de plus en plus large, la communauté urbaine ouvre un centre d’envergure à Mantes-la-Jolie. La ville met en effet à sa disposition le hall 5 du Parc des expositions, sur l’île l’Aumône. Ce site de 1 000 m2 permettant de gérer des flux importants et offrant un vaste espace de stationnement remplacera, à partir du 1er juin, celui de l’Agora, opérationnel ces dernières semaines à Mantes-la-Jolie.

Cette initiative fait l’objet d’une convention tripartite entre :

GPS&O qui assure la logistique, l’encadrement technique et l’accueil ;

L’association Odyssée qui se charge de la gestion du personnel, de la planification et de la gestion des stocks de vaccins ;

L’Agence régionale de santé qui fournit les doses de vaccins.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h, le « vaccinodrome » offrira une capacité d’accueil importante. À terme, GPS&O compte atteindre le seuil de huit mille injections par semaine. Treize boxes seront à disposition de l’équipe médicale, composée de d’infirmiers et de médecins. Le public pourra réserver via le site Doctolib.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet gpseo.fr.