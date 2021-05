JOURNAL VENDREDI 21 MAI 2021 00:00 / 10:01 1X

Holly Leclere, gérant de L’Auberge de la Truite.

TITRES :

– Faits divers : des policiers ont été blessés par un individu à Achères.

– Emploi : le Ministère du Travail a présenté la nouvelle feuille de route de la Grande Ecole de Numérique.

– Grand Paris Seine et Oise : La Seine à Vélo débute son périple dimanche 23 mai.

– Mantes la Jolie : des adhérentes de la Note Rose s’entraînent pour une course de Dragon boat internationale.

– Interview de Holly Leclere, gérant du restaurant L’Auberge de la Truite à Rosay. Il présente son concept de mix entre restaurant et lieu socioculturel, qu’il lancera la semaine prochaine.