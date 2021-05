VERNON : PROGRAMME D’ANIMATION POUR LES SENIORS

Dans le cadre de “bien vieillir 2021″(pour les plus de 65 ans, habitants de Vernon) des activités sont organisées à Vernon.

Les seniors pourront notamment découvrir le tir à l’arc (inscriptions ouvertes au CCAS de Vernon, 93 rue Carnot, ou au 02.32.64.79.12). Les ateliers auront lieu les 27 et 31 mai, 3, 7, 10, 14, 17, 21 et 28 juin de 14h30 à 16h30. Une compétition sera organisée le 1 juillet. Cette découverte du tir à l’arc se déroulera dans le jardin d’arc au stade de vernonnet.

Les seniors pourront également participer à l’activité “Si j’étais un artiste”(inscriptions ouvertes au CCAS de Vernon, 93 rue Carnot, ou au 02.32.64.79.12). Cette activité leur permettra de révéler leur créativité, de favoriser les échanges et de vivre des expériences artistiques. Le groupe A participera à l’activité les 12, 13, 19, 20, 26 et 27 juillet de 13h à 15h et le groupe B les 7, 9, 21, 23, 28 et 30 juillet de 13h à 15h. L’activité “Si j’étais un artiste” aura lieu à Bois-Jérôme-Saint-Ouen (un transport pourra être proposé par la ville).

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.