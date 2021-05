PREMIÈRE OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN POUR LE QUARTIER CENTRE-SUD À LIMAY

Après le lancement de nouvelles opérations dans les grands ensembles de Chanteloup-les-Vignes, de Mantes-la-Jolie ou des Mureaux, habitués à ces programmes, les contours du premier projet de renouvellement urbain du quartier Centre-Sud à Limay se dévoilent. Le conseil communautaire a approuvé jeudi dernier la convention de quartier pluriannuelle et les modalités de la concertation publique préalable.

À Limay, la situation du parc social a longtemps été considérée comme plutôt préservée en raison de son bâti social réparti en petites unités intégrées dans le tissu résidentiel et des proportions équilibrées entre logements individuels/collectifs et sociaux/privés. Le quartier Centre-Sud n’a donc pas bénéficié des programmes ANRU engagés depuis 2004.

Aujourd’hui, des signes de dégradation apparaissent dans ce secteur accueillant 3 500 habitants et 1 260 logements sociaux. Les grandes lignes Du tout premier programme de renouvellement urbain s’inscrivent dans une logique de désenclavement, de rénovation du cadre de vie et du bâti. Par ailleurs, la ville est porteuse d’un ambitieux projet éducatif d’ensemble, inscrivant Limay dans la dynamique des Cités éducatives.

Quatre secteurs sont concernés :

Les Hautes Meunières

Le site concentre des enjeux de désenclavement et d’articulation avec le pôle d’équipements à proximité, renforcé par la construction du nouveau groupe scolaire. La résidentialisation de 117 logements sociaux permettra une clarification entre l’espace public et celui du bailleur : grands jardins privatifs, parvis d’entrée sur rue, réorganisation du stationnement. La démolition de 35 logements est également prévue pour ouvrir l’îlot, prolonger la rue Jean Zay, mettre en valeur les équipements sportifs et la crèche le long de la coulée verte et améliorer la desserte du quartier.

Centre commercial La Source

La construction de cet équipement phare permettra de réorganiser la voirie et d’en aménager une nouvelle, de créer une aire de livraison et des places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite tout en assurant les continuités des différents liaisons piétonnes existantes. Une opération immobilière de maisons individuelles en Bail réel solidaire est également programmée tout comme la réhabilitation du groupe scolaire Macé.

Secteur Le Village

Un travail de réhabilitation et de résidentialisation sera engagé dès cette année au sein de la résidence d’Emmaüs Habitat. Il sera mieux relié au centre-ville, à proximité immédiate et une opération de démolition partielle et de réhabilitation du parking souterrain permettra la création d’une voie au cœur de la résidence.

Secteurs Champarts, Wilson et la Chasse

Un projet de requalification des logements sociaux se fera principalement par le biais de réhabilitations et de résidentialisations.

À l’échelle du Nouveau programme de renouvellement urbain, ce projet concerne :

3 508 habitants ;

1 260 logements sociaux ;

55,7 M€ de budget global dont 16 M€ financés par le conseil départemental des Yvelines ;

47 logements sociaux démolis (secteur Hautes Meunières et Village)

Réhabilitation et résidentialisation de 374 logements sociaux réhabilités et résidentialisés (résidences Champarts, La Chasse, Hautes Meunières et Village) ;

2,1 M€ pour des opérations d’espace public portées par GPS&O et la ville de Limay (Hautes Meunières et Village) ;

1 nouveau groupe scolaire construit et 1 réhabilité (Hautes Meunières) ;

2 équipements scolaires démolis : Montessori et Jean Zay ;

Construction de maisons individuelles en Bail réel solidaire (BRS) par Les Résidences Yvelines Essonne.

