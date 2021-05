CRIQUEBEUF-SUR-SEINE : LES TRAVAUX DE L’ÉCHANGEUR SONT TERMINÉS

Après 4 mois de travaux et plus d’un 1 M€, les aménagements autour de l’échangeur autoroutier de Criquebeuf-sur-Seine sont terminés. Ils doivent rendre la circulation plus sûre et plus fluide.

Ces aménagements étaient attendus par les milliers d’automobilistes qui empruntent chaque jour cette partie de la RD 321 à Criquebeuf-sur-Seine. Dernière entrée ou sortie gratuite sur l’A13 en direction de Rouen, cet échangeur était devenu problématique. Il n’était ainsi pas rare, aux heures de pointe, de voir les files de véhicules remonter parfois jusqu’à l’autoroute. Avec évidemment tous les risques que cela représentait.

Ainsi, en novembre dernier, après de nombreuses études menées conjointement avec la société des autoroutes Paris Normandie, le Département de l’Eure lançait d’importants travaux d’aménagement sur ce secteur. Il s’agissait de doubler les bretelles d’accès nord et sud à l’autoroute et de doubler également les deux carrefours giratoires afin de fluidifier le trafic. Au total, le Département a mis 1,055 M€ sur la table pour mener ces travaux.

A la fin du mois de mars, pour finaliser ce chantier, les enrobés sur les portions nouvellement aménagées ont été posés de nuit. Aujourd’hui, les travaux sont terminés autour de cet échangeur. Il est rendu normalement à la circulation quotidienne.

Les premières semaines de mise en œuvre sont prometteuses. Les travaux semblent porter leurs fruits. L’amélioration de la fluidité du trafic est nette et sans remontée de file sur l’autoroute. Ce constat encourageant sera toutefois à confirmer dans les mois à venir. En effet, le retour à une situation sanitaire plus normale verra le retour d’une circulation plus habituelle dans ce secteur.

