JOURNAL JEUDI 27 MAI 2021 00:00 / 10:33 1X

Nathalie Lamarre et Claire Gousset sont les ambassadrices du Réseau Femmes et Challenge à Vernon.

TITRES:

– Fait divers : trois pompiers blessés au cours d’une intervention pour un incendie à Breteuil-sur-Iton.

– Vernon : l’enseigne Jules s’installe dans ses nouveaux locaux Rue de l’Artisanat.

– Courcelles-sur-Seine : le pont en travaux à partir de septembre.

– Interview de Claire Gousset et Nathalie Lamarre, ambassadrices du réseau Femmes et Challenge à Vernon. Le réseau Femmes et Challenges se réunit un mercredi par mois pour un café entrepreneurial.