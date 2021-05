EURE : L’AGROFORESTERIE RÉCOMPENSÉES AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE

Dans le monde agricole, l’agroforesterie se refait progressivement une place. Il faut dire que toutes les vertus de cette pratique ancestrale incitent à son retour en grâce. Depuis quelques années, l’agroforesterie fait partie des domaines récompensés au concours général agricole. C’est un nouveau marqueur de l’évolution des pratiques chez les agriculteurs.

L’agroforesterie désigne l’association d’arbres avec des cultures et/ou des animaux. Ces pratiques peuvent être anciennes comme les haies, les pré-vergers, les arbres isolés. Elles se modernisent aussi avec par exemple les plantations entre des parcelles d’arbres à vocation de bois d’œuvre. Elles ont en commun de réunir sur une même surface une production agricole et arborée.

Cette pratique présente de nombreux avantages notamment :

Une faune et une flore diversifiée utiles pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires

Un enrichissement naturel du sol

Des effets positifs sur l’érosion des sols

Une meilleure adaptation au changement climatique

Avant le remembrement des terres agricoles, l’agroforesterie était une pratique courante. Les parcelles, plus petites, étaient entourées ou séparées par des arbres, des arbustes, des haies. Entre les années 50 et 70, les objectifs de productivité de l’agriculture ont sonné le glas de cette pratique. Il fallait produire coûte que coûte pour nourrir le pays.

Aujourd’hui, les arbres et les haies font doucement leur retour sur les parcelles agricoles. Et pas seulement poussés par quelques idéalistes. La preuve dans l’Eure où pour la première fois en 2020, le concours général agricole a organisé un concours d’agroforesterie. Quatre exploitations ont participé et une est sélectionnée pour représenter l’Eure au plan national. Pour marquer et encourager cette pratique, le Département en partenariat avec l’Association pour une Dynamique Agroforestière en Normandie (ADAN) a remis des prix aux participants.

Vous retrouverez le palmarès 2021 sur le site internet eureennormandie.fr.