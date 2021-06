MANTES-LA-JOLIE : BUS SANTÉ FEMMES

Le bus santé femme vous accueille avec ou sans RDV. C’est anonyme et gratuit. Une coordinatrice, un avocat, un psychologue, un médecin, une infirmière, un officier de prévention et un travailleur social seront présents pour vous écouter, vous donner des conseils de vie quotidienne, réaliser des dépistages et faire de la prévention santé.

Le bus sera sur le Parvis de l’Hôtel de ville de Mantes-la-Jolie le mercredi 9 juin de 13h à 17h et Rue Paul Bert, près de la mairie de quartier de Gassicourt le vendredi 11 juin de 13h à 17h.

Pour plus d’informations appelez le 01 41 37 11 10 ou rendez vous sur le site internet www.institut-hauts-de-seine.org.