Vernon Roller est de retour. Cette année, exceptionnellement, un nouveau parcours et l’animation roller se tiendra les dimanches 13, 20 et 27 juin 2021, de 15h à 18h sur le parking du lycée G. Dumézil et dans le quartier Valmeux.

Rollers, patins à roulettes… les skateboards et patinettes non électriques sont les bienvenus également. Pour la sécurité de tous, pensez aux protections, adultes et enfants.

Un tirage au sort aura lieu à la fin de chaque session, pour gagner 2 paires de Roller ou 2 sets de protections.

Les sorties seront annulées en cas de pluie (route glissante)

Les protections sont fortement recommandées

Ravitaillement prévu (pommes, fruits secs ou biscuits, eau)

Les enfants restent sous la responsabilité des parents

Le port du masque est obligatoire pour les non pratiquants et la municipalité compte sur vous pour respecter les gestes barrières.

Pour plus de renseignements contactez le Service des Sports au 02.32.64.39.00 ou rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.