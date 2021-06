BPM MAGAZINE ASSOCIATION DES GUIDES ET SCOUTS D’EUROPES – 5 JUIN 2021 00:00 / 19:24 1X

BPM reçoit l’Association des Guides et Scouts d’Europe. Retrouvez le responsable de la section de Vernon, Guilhem de Crémiers. L’association a pour but d’aider chaque jeune à réussir sa vie et à être capable de jouer un rôle utile dans le monde qui l’entoure.