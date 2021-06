EURE : SORTEZ VOS APPAREILS, LES FLEURS DES CHAMPS PRENNENT LA POSE

Un concours photo des plus belles fleurs messicoles est organisé dans l’Eure. Parce qu’elles sont belles bien sûr mais aussi car elles sont primordiales pour la biodiversité.

Le mois de mai un peu frais n’a pas favorisé l’éclosion des coquelicots, bleuets ou autres chrysanthèmes dans les champs de l’Eure. Mais cet aléa n’empêchera pas la nature de laisser, très vite, éclater ses couleurs vives attirant abeilles et bourdons. En juin et juillet, la floraison des fleurs des champs sera à son apogée. L’occasion idéale d’ouvrir l’œil, de sortir vos objectifs et de déclencher pour participer à la nouvelle édition de notre concours photo.

L’idée est simple : faire une image, belle ou insolite, de ces fleurs de champs, autrement appelées fleurs messicoles. Sachez pour mieux les trouver, qu’elles aiment les champs cultivés de céréales mais aussi les parcelles délaissées, les talus et même les bords de route à condition qu’ils soient bien exposés.

Une fois votre cliché réalisé, faites le parvenir ici en indiquant : le lieu de la prise de vue, la date, l’espèce et le milieu (type de culture dans le champs, etc.).

Un jury aura la délicate tâche de sélectionner les plus belles photos. Elles seront récompensées. Les données serviront également à mieux connaître la localisation des fleurs messicoles dans l’Eure et donc à mieux les protéger.

Il faut savoir en effet que près d’une centaine de messicoles sont recensées dans l’Eure. Mais que 22 espèces sont présumées disparues. Elles ont été rayées de la carte en raison notamment de la modification des pratiques agricoles et de l’utilisation des herbicides. Mais la nature étant bien faite, ces fleurs peuvent réapparaître si les conditions sont favorables.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet eureennormandie.fr.