JOURNAL VENDREDI 04 JUIN 2021 00:00 / 10:06 1X

Le Festival l’Eure Poétique et Musicale débute ce samedi 5 juin.

TITRES:

– Fait divers : à la suite des incidents des collèges de Gaillon et Evreux, le Département dénonce des « violences inacceptables ».

– Village des Marques à Douains : plus de 120 personnes déjà formées aux métiers de la vente.

– Vernon : l’athlète du SPN, Léonie Cambours est qualifiée pour les Championnats d’Europe.

– Interview de Richard Buhan, responsable de la communication du Festival l’Eure Poétique et Musicale. Le Festival l’Eure Poétique et Musicale débute ce samedi 5 juin.