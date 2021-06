JOURNAL MARDI 08 JUIN 2021 00:00 / 6:30 1X

Juliette Bourdillon, présidente d’Initiative Seine Yvelines, et Raphaël Cognet, maire de Mantes la Jolie.

TITRES :

– Faits divers : un homme a blessé sa conjointe avec un objet coupant à Achères.

– Grand Paris Seine et Oise : les habitants ont la parole concernant le projet de territoire.

– Bonnières sur Seine : un nouveau parc de stationnement sera bientôt disponible.

– Grand Paris Seine et Oise : trois véhicules itinérants enrichissent l’offre culturelle et touristique du territoire.

– Interview de Raphaël Cognet, maire de Mantes la Jolie, et Juliette Bourdillon, présidente d’Initiative Seine Yvelines. Ils reviennent sur le lancement officiel, samedi 5 juin, du concept « Ma boutique à l’essai », à Mantes la Jolie.