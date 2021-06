MANTES-LA-JOLIE : QUESTIONNAIRE SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Mantes-la-Jolie lance une importante concertation sur la transition écologique. La Ville organisera des assises où présentation, débats, ateliers participatifs et réunions de concertation auront lieu à partir de septembre 2021. L’objectif est de comprendre et accompagner les priorités des habitants et usagers du territoire pour construire une ville plus durable. Écologie urbaine, déplacements doux, consommation éthique et responsable…

Parce que vous êtes les premiers concernés, habitants ou usagers, la Ville met à votre disposition un questionnaire qui constitue la première étape de cette démarche participative. Vous êtes invités à y répondre et expliquer vos habitudes, pratiques et besoins.

Vous avez jusqu’au 5 juillet pour répondre à ce questionnaire. Pour y avoir accès cliquez ici.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet http://www.manteslajolie.fr.