GPS&O DONNE LA PAROLE AUX HABITANTS

Attractivité économique et touristique, mobilité, transition énergétique, habitat, loisirs, qualité de vie… : le territoire de demain se dessine aujourd’hui à travers l’élaboration du projet de territoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise. Les habitants sont associés à la construction de cette feuille de route stratégique qui fixe un cap et guide l’action communautaire jusqu’en 2026.

Parce que les habitants sont les premiers concernés par l’avenir de leur territoire, la Communauté urbaine leur donne la parole. Jusqu’au au 20 juin, vous êtes appelés à définir vos priorités pour améliorer votre cadre de vie, dégager des valeurs communes et une vision partagée du territoire pour les six prochaines années. Les élus du territoire, les acteurs sociaux et économiques sont également sollicités pour s’engager dans cette démarche participative.

Pour déposer vos avis, cliquez ici.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet gpseo.fr.