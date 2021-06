LES ANDELYS : SEMAINE DE L’ACCÈS AU DROIT

La semaine de l’accès au droit a pour objectif de vous informer, vous orienter et vous aider. A l’occasion de cette semaine des permanences sont organisées les 15, 16 et 17 juin aux Andelys au sein des Associations caritatives – Juriste CDAD / Travailleurs social du CD 27 / Agent France Services, Mairie des Andelys.

Vous avez rendez-vous le 15 juin de 10h à 12h au Restos du cœur, le 16 juin de 14h à 16h à A tout’Vapeur et le 17 juin de 10h à 12h à L’ABRI « La Ressourcerie ». Le 17 juin une journée à destination des chefs d’entreprise (artisans et commerçants), est également organisée à la Maison de la Famille et des solidarités de 9h à 17h.

Pour plus d’informations contactez Maison France Service par mail à franceservices@ville-andelys.fr ou rendez vous sur le site internet www.ville-andelys.fr.