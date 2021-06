MANTES-LA-JOLIE : CONCOURS DE VITRINES

Du 12 au 22 juin, les vitrines de dix commerces mantais, membres du Club Escales (créé pour sensibiliser les commerçants à l’accueil des croisiéristes), changeront de look. Identifiables grâce à la présence d’une bouée de sauvetage, elles font l’objet d’un concours lancé par la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) Versailles-Yvelines, en partenariat avec l’école La Fabrique (école des métiers de la mode et de la décoration). Organisée à Mantes-la-Jolie et dans trois autres villes accueillant des croisiéristes, la compétition a permis à des étudiants d’imaginer et de concevoir des vitrines originales autour de la thématique fluviale. Première image du commerce local, des devantures plaisantes contribuent à la valorisation du coeur de ville et, in fine, en améliorent l’attractivité. Un jury se réunira le 16 juin pour désigner le palmarès des vitrines les plus attrayantes.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.