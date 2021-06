VERNON : OUVERTURE DU PREMIER CENTRE DE VACCINATION ÉPHÉMÈRE DU DÉPARTEMENT DANS UN QUARTIER PRIORITAIRE

Pour Seine Normandie Agglomération, la volonté d’aider le plus grand nombre prime. Rendre la vaccination accessible le plus rapidement et facilement possible à tous les habitants est un engagement que l’agglomération compte bien tenir. Pour faciliter l’accès aux personnes les plus isolées, SNA et la ville de Vernon mettent en place dès aujourd’hui le premier centre de vaccination éphémère du Département dans un quartier prioritaire.

Afin de faciliter l’accès au vaccin au plus grand nombre, la proximité est la principale action. SNA et la Ville de Vernon ont choisi de renforcer une fois de plus les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 en installant un centre de vaccination éphémère dans le quartier des Valmeux, le premier du Département dans un quartier prioritaire. L’objectif étant d’aller directement à la rencontre des habitants qui jusqu’à maintenant éprouvaient des difficultés à se faire vacciner. Cette opération débute à Vernon et devrait être suivi d’ici peu par d’autres communes pour accélérer la vaccination sur l’ensemble du territoire.

Situé à l’espace santé des Valmeux, au 10 rue des Grands Renards, les habitants de plus de 18 ans pourront se faire vacciner les vendredi 11, 18 et 25 juin, de 9h à 13h ainsi que de 16h à 20h. En ce qui concerne la deuxième injection, l’opération sera renouvelée les 23, 30 juillet et 6 août.

Pour prendre rendez-vous appelez le 02 79 04 02 00 ou rendez vous directement à l’espace santé, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.

Pour plus d’informations rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.