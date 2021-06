ROSNY-SUR-SEINE : NOCTURNE SPÉCIAL SCIENCES SPATIALES

Une nocturne spéciale Sciences spatiales est organisée demain, mardi 15 juin, de 18h à 20h au centre socioculturel Oh ! 41 de 18h à 20h, 41 rue Nationale à Rosny-sur-Seine.

Dans le cadre de l’exposition Dessins de sciences, les animateurs du Parc aux étoiles vous proposent une visite commentée et des ateliers scientifiques sur le thème de «Voir et observer». Vous pourrez ainsi découvrir les phases de la lune, apprendre à classer les planètes du système solaire et percer les secrets des gazeuses et rocheuses.

Réservation obligatoire au 01.30.42.80.60.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.ville-rosny78.fr.